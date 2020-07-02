SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!

Son dakika gelişmesi... Giresun'da İcilli köyünde 6 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerinde kesici, delici veya ateşli silah izine rastlanmazken, elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık da tespit edilemedi.