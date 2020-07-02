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SON DAKİKA: 'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!

7 yaşındaki 'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 'da bir derede cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili her detay tek tek inceleniyor. Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde kaybolan ve yapılan aramalar sonunda cansız bedeni olaydan 4 gün sonra dere içerisinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Emniyet ekipleri her detayı tek tek inceliyor. İşte İkranur'un ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri...

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 13:25 Son Güncelleme: 2.7.2020 13:31 ABONE OL
SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!

Son dakika gelişmesi... 'da İcilli köyünde 6 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerinde kesici, delici veya ateşli silah izine rastlanmazken, elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık da tespit edilemedi.

SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!

KULAĞINDAKİ KÜPE VE ELBİSE DETAYI

Kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlenirken, İkra Nur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.

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SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!

TÜM DELİLLER VE DETAYLAR ÜZERİNDE TİTİZLİKLE ÇALIŞILIYOR

Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde dururken, bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi, Emniyet ekipleri ile olayı aydınlatmak için ortak çalışma yürütüyor.

SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!

Bu kapsamda başta Tirsi'nin yakınları ve o gün yanına gittiği söylenen küçük yaştaki amcası dahil olmak üzere mahalledeki bir çok kişinin ifadesine başvurulurken, bir kaç hafta içinde gelecek olan Adli Tıp Raporu'nun olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayacağı belirtiliyor.

SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!

GİRESUN VALİLİĞİNDEN YAPILAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Valisi Enver Ünlü: "(7 yaşındaki 'nin ölümü) Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek."

SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!

İKRANUR SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki dün gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. O anlar yürekleri dağlamıştı...

SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!

'nin cansız bedeninin bulunduğu anlarda babası Serdar Tirsi gözyaşlarına boğulmuştu.

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SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümünün detayları tek tek inceleniyor!
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