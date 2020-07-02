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Son dakika: Otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye, 'da kaybolduktan sonra dere kenarında cesedi bulunan İkranur'a ağlarken bir acı haber de 'den geldi. Kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin sulama kanalının bir buçuk kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 10:08 Son Güncelleme: 2.7.2020 10:31 ABONE OL
Son dakika: Otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedenine ulaşıldı

'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Ankara'dan gelen dalgıç polisler ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, dün akşam ara verilen Yusuf Gurubi'yi arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı.

İz takip köpekleri ve insansız hava araçları da kullanılarak yürütülen çalışmaları, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yerinde takip etti.

Son dakika: Otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedenine ulaşıldı

SULAMA KANALINDA CESEDİ BULUNDU

Çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Sütlüce Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşıldı.

Kaybolmasının ardından yaklaşık 41 saat sonra bulunan çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

OLAY

Eskişehir'de 30 Haziran Salı günü, Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokağı'ndaki evlerinin önünde oynayan otizmli Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

Son dakika: Otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedenine ulaşıldı

İhbar üzerine kent genelinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe, Uluönder, Çamlıca, Ertuğrulgazi, Sütlüce mahallelerindeki park ve bahçelerinin yanı sıra metruk evlerde arama yapmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise DSİ'ye ait sulama kanallarında geniş çaplı arama başlatmıştı.

Son dakika: Otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında dün yürütülen çalışmalara bazı kurum ve kuruluşlardan arama kurtarma ekipleri de katılmıştı.

Son dakika: Otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedenine ulaşıldı

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle akşam saatlerinde ara verilmişti.

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Son dakika: Otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedenine ulaşıldı
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