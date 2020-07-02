Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 2 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ (Milli Piyango İdaresi) tarafından her hafta çekilen 663. hafta Süper Loto oyunu sonuçları 2 Temmuz 2020 Perşembe günü (bugün) yapılan canlı çekilişle belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanmak ümidi içerisinde kupon dolduran şans oyunu severle 663. Hafta şanslı numaralarını öğrenmek amacıyla Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde soruyla araştırmalarına devam ediyor. Süper Loto 2 Temmuz çekilişi sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 663. hafta Süper Loto çekilişi saat 21.15'te yapılacak canlı çekilişle birlikte sonuçlanacak. Haftanın şanslı numaralarını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz...