Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına kaç yılında çekildi?

Sinema salonlarında gösterime girmesinin ardından televizyonlarda da izleyici karşısına çıkmaya devam eden Uzaydan Gelen Fırtına filmine ilişkin bilgiler izlemeyi düşünen sinemaseverlerce merak ediliyor. Bu bağlamda Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yılında çekildi? gibi sorular araştırılmaya devam ediyor.
Uzaydan Gelen Fırtına (İngilizce: Geostorm) Dean Devlin tarafından yönetilen, senaryosunu birlikte yazdığı ve ortak yapımcılığını yaptığı 2017 Amerikan bilim kurgu felaket filmi. Filmde Gerard Butler, Jim Sturgess, Ed Harris, Abbie Cornish, Richard Schiff, Alexandra Maria Lara, Robert Sheehan, Daniel Wu, Eugenio Derbez ve Andy García yer alıyor. Konusu, dünya'da iklimi kontrol eden uydularda meydana gelen arızanın neden olduğu fırtınadan kurtarmaya çalışan bir uydu tasarımcısını ve gelişen olayları göstermektedir.
Başlıca ana fotoğraf çekimleri 20 Ekim 2014'te New Orleans, Louisiana'da başladı. Kötü test taramalarından sonra, Aralık 2016'da yönetici yapımcı Jerry Bruckheimer, senarist Laeta Kalogridis ve yeni yönetmen Danny Cannon tarafından yeniden çekimler yapıldı. Film, Skydance Media ve Warner Bros arasındaki ilk ortak yapımdır. Film Warner Bros tarafından yayınlandı. ABD'de 20 Ekim 2017'de 2D, Real D 3D ve IMAX 3D olarak gösterime girdi. Dünya çapında 221 milyon dolar hasılat yapmasına rağmen, film 120 milyon dolarlık bütçesiyle bir gişe bombası olarak yorumlandı. Stüdyoda 74 milyon dolar kaybetti ve "olumsuz" hikâye ve "cansız" görsel efektlere odaklanan eleştirilerle büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı.
Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.
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