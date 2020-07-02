Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına kaç yılında çekildi?

Sinema salonlarında gösterime girmesinin ardından televizyonlarda da izleyici karşısına çıkmaya devam eden Uzaydan Gelen Fırtına filmine ilişkin bilgiler izlemeyi düşünen sinemaseverlerce merak ediliyor. Bu bağlamda Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, kaç yılında çekildi? gibi sorular araştırılmaya devam ediyor.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Uzaydan Gelen Fırtına (İngilizce: Geostorm) Dean Devlin tarafından yönetilen, senaryosunu birlikte yazdığı ve ortak yapımcılığını yaptığı 2017 Amerikan bilim kurgu felaket filmi. Filmde Gerard Butler, Jim Sturgess, Ed Harris, Abbie Cornish, Richard Schiff, Alexandra Maria Lara, Robert Sheehan, Daniel Wu, Eugenio Derbez ve Andy García yer alıyor. Konusu, dünya'da iklimi kontrol eden uydularda meydana gelen arızanın neden olduğu fırtınadan kurtarmaya çalışan bir uydu tasarımcısını ve gelişen olayları göstermektedir.

Başlıca ana fotoğraf çekimleri 20 Ekim 2014'te New Orleans, Louisiana'da başladı. Kötü test taramalarından sonra, Aralık 2016'da yönetici yapımcı Jerry Bruckheimer, senarist Laeta Kalogridis ve yeni yönetmen Danny Cannon tarafından yeniden çekimler yapıldı. Film, Skydance Media ve Warner Bros arasındaki ilk ortak yapımdır. Film Warner Bros tarafından yayınlandı. ABD'de 20 Ekim 2017'de 2D, Real D 3D ve IMAX 3D olarak gösterime girdi. Dünya çapında 221 milyon dolar hasılat yapmasına rağmen, film 120 milyon dolarlık bütçesiyle bir gişe bombası olarak yorumlandı. Stüdyoda 74 milyon dolar kaybetti ve "olumsuz" hikâye ve "cansız" görsel efektlere odaklanan eleştirilerle büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler .... Jacob "Jake" Lawson, bir uydu tasarımcısı, eski ICSS komutanı ve Hannah'nın babası

Jim Sturgess .... Dışişleri Bakan Yardımcısı Max Lawson, Jake'in erkek kardeşi ve Hannah'nın amcası

Abbie Cornish .... ABD Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson, Max'in nişanlısı

Ed Harris .... ABD Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom

Andy García .... ABD. Başkan Andrew Palma

Richard Schiff .... Virginia Senatörü Thomas Cross

Alexandra Maria Lara .... uzay istasyonu komutanı Ute Fassbinder ve Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi Astronotu

Robert Sheehan .... ICSS İngiliz ekibi üyesi Duncan Taylor ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı Astronotu

Eugenio Derbez .... ICSS'nin Meksikalı mürettebat üyesi Al Hernandez ve Meksika Uzay Ajansı Astronotu

Adepero Oduye .... ICSS ve Nijeryalı mürettebat üyesi Eni Adisa ve Ulusal Uzay Araştırma ve Geliştirme Ajansı Astronotu

Amr Waked .... Ray Dussette, ICSS ve CNES Astronotunun Fransız mürettebatı

Daniel Wu .... Cheng Long, Hong Kong merkezli Dutch Boy (Hollandalı Çocuk) Programının süpervizörü

Zazie Beetz .... bir siber güvenlik uzmanı. Dana ve Max'in yakın arkadaşı

Talitha Bateman .... Hannah Lawson. Jake'in kızı ve Max'in yeğeni. Filmin başlangıç ve bitiş anlatıcısı.

Billy Slaughter .... Karl Dright

Tom Choi .... Çin Temsilcisi Lee

Mare Winningham .... Dr. Jennings

Jeremy Ray Taylor .... Emmett

Gregory Alan Williams .... General Montgaff

Drew Powell .... Chris Campbell

Katheryn Winnick .... Jake'in eski karısı ve Hannah'nın annesi Olivia Lawson olarak rol almıştı, ancak yeniden çekimler sırasında rolü Julia Denton'la yeniden şekillendi.

Kaynak: Vikipedia