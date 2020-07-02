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Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

'nın Kozan ilçesinde yaşanan kan donduran cinayette flaş gelişme! Yasak aşk nedeniyle iki kızını öldürüp eşini yaraladıktan sonra intihar eden adamın o sırada dükkanda olduğu için kurtulan oğlu, biri ikizi olan iki kardeşinin ve babasının cenazelerini alırken gözyaşlarına boğuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 12:10 Son Güncelleme: 2.7.2020 12:26 ABONE OL
Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

Geçen Salı günü Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta 30 Haziran günü meydana gelen olayda, iddiaya göre dönercilik ve marketçilik yapan Fatih Cengiz (44) saat 17.00 sularında evine geldikten sonra eskiden kiracısı olan ve iş yerine gelen H.Ç. ile tartıştı.

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

Tartışmanın ardından evine gelen Cengiz, eşi ve çocukları ile yasak aşk yaşadığı H.Ç yüzünden tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine cinnet getiren Cengiz, kızı Kader Cengiz (22), Hüsne Cengiz'i (19) ve eşi Zahide Cengiz'i silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

Kızları Kader Cengiz ve Hüsne Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi önce Kozan Devlet Hastanesi'ne buradan da Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

Evde bulunan oğlu Emre Cengiz (22) kaçarken, kız kardeşi Nesrin Cengiz (14) ise komşularına sığındı. Babanın hayatını kaybetmesi üzerine küçük kız, sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye gitti.

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

PANDEMİ DÖNEMİNDE ATANDI

Bu arada, askerden yeni gelen ve kaçarak kurtulan Emre Cengiz ile babası tarafından öldürülen Kader Cengiz'in ikiz olduğu öğrenildi. Ayrıca Kader Cengiz'in hemşirelik yüksek okulunu bitirdiği ve pandemi sürecinde atanması yapılarak Kozan Devlet Hastanesinde görev aldığı belirlendi.

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

İKİZİNİ ALIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenazeler ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yeni tip korona virüs nedeniyle cenazelere otopsi öncesi virüs testi yapıldı. Testin negatif çıkması sonucu cenazelerin otopsisi tamamlandı. Otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

Emre Cengiz; ikizi, diğer kardeşi ve babasının cenazesini alırken gözyaşlarına boğuldu.

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

Emre Cengiz yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenazeyi alan aile toprağa vermek üzere Kozan'a götürdü.

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları

Bu arada, Şehir Hastanesinde tedavi gören annenin ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları
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Yasak aşk cinnetinde ikizini kaybeden gencin gözyaşları
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