Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı

Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı

'nın Turgutlu ilçesinde yol kenarında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan , tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öteyandan Van’da da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı tedavi altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 23:06 Son Güncelleme: 2.7.2020 23:31 ABONE OL
Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi'nde devriye gezen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kenarında bitkin halde olduğu anlaşılan baykuş gördü.

Ekipler araçtan inerek zarar vermeden baykuşu koruma altına aldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bitkin haldeki baykuş koruma altına alınarak tedavisine başlandı.

VAN'DA, YARALI KUŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bu arada Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı tedavi altına alındı.

Van'ın Saray, Çaldıran, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA