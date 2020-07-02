Yol kenarında bulunan baykuş koruma altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi'nde devriye gezen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kenarında bitkin halde olduğu anlaşılan baykuş gördü.

Ekipler araçtan inerek zarar vermeden baykuşu koruma altına aldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan peçeli baykuş, tedavisi yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bitkin haldeki baykuş koruma altına alınarak tedavisine başlandı.

VAN'DA, YARALI KUŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bu arada Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı tedavi altına alındı.

Van'ın Saray, Çaldıran, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Leylek, Kerkenez, Güvercin, Ebabil, Bıldırcın ve Van Gölü Martısı Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.