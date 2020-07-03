2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

Çöp toplayıcıların işini bitirmesinden sonra haber verdiklerini ve aldığı teyit üzerine aracı hareket ettirdiğini söyleyen Aydemir, "Kamyonla sağ tarafta bulunan sokağa girmek için dönüş yaptım. O sırada sokağın sağ tarafında plakasını hatırlamadığım binek tarzı bir araç olduğundan o araca çarpmamak için kurtaracak şekilde dönüş yapmak istedim ancak aracı döndürdükten sonra benimle çalışan çöp toplayıcı görevlilerden biri bağırarak 'çocuk atladı, dur' diye bağırdı.