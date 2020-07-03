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2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

'da çöp kamyonunun çarptığı 2 yaşındaki Ebrar Nisa Deniz yaşamını yitirmiş, annesi Filiz Deniz ise yaralanmıştı. Kahreden olayın kamera görüntülerinde anne Filiz Deniz'in kamyonun geldiğini fark edip çocuğunu yol kenarında tutarak aracın geçmesini beklediği, daha sonra sürücünün anne ve kızını görmeyip onlara çarptığı görülüyordu. Son dakika haberine göre; gözaltına alındıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderilen sürücü Ünsal Aydemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 15:39 Son Güncelleme: 3.7.2020 15:59 ABONE OL
2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

'da çöp kamyonu ile çarptığı 2 yaşındaki Ebrar Nisa Deniz'in ölümüne, annesi Filiz Deniz'in (27) yaralanmasına neden olan sürücü Ünsal Aydemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

Kaza, 17 Haziran Çarşamba günü, Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Filiz Deniz, kızı Ebrar Nisa Deniz'i bisiklete binmesi için evlerinin bulunduğu sokağa çıkardı.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

ANNE, ÇOCUĞUNU TUTUP GEÇMESİNİ BEKLEDİ

Çöp kamyonunun sokağa döneceğini fark eden Filiz Deniz, kızı ile birlikte yolun kenarına geçti. Sokağın başında bir süre bekleyen sürücü Ünsal Aydemir, daha sonra kamyonu çalıştırdı. Çöp kamyonu sürücüsü Ünsal Aydemir, anne ve kızını fark etmeyerek çarptı.

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2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

Anne- kız, kamyonun altında kalırken, çevredekilerin uyarıları üzerine Ünsal Aydemir, geri manevra yaptı. Kaza anı ise bir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çöp kamyonunun altına kalan anne ve kızı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Nisa Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayaklarında kırık oluşan Filiz Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünsal Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Aydemir hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

SANIK SÜRÜCÜ, ANNEYİ SUÇLADI

İddianamade, Ünsal Aydemir'in ifadesine de yer verildi. Aydemir, olayda bir kusurunun olmadığını, olay günü Güneştepe Mahallesi 240. Sokak girişindeki konteynerden çöpleri aldıklarını belirtti.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

Çöp toplayıcıların işini bitirmesinden sonra haber verdiklerini ve aldığı teyit üzerine aracı hareket ettirdiğini söyleyen Aydemir, "Kamyonla sağ tarafta bulunan sokağa girmek için dönüş yaptım. O sırada sokağın sağ tarafında plakasını hatırlamadığım binek tarzı bir araç olduğundan o araca çarpmamak için kurtaracak şekilde dönüş yapmak istedim ancak aracı döndürdükten sonra benimle çalışan çöp toplayıcı görevlilerden biri bağırarak 'çocuk atladı, dur' diye bağırdı.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

Hemen aracı durdurdum ve ayağımı frenden gayriihtiyari çektiğimde, kamyon geriye doğru hareket etti ve aracı durdurdum. Kazada neye çarptığımı görmedim.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

Kazanın yeri yol bitimi boş tarlaydı, orada bir yaya olduğunu tahmin edemedim. Olay sonrası ismini bilmediğim şahıslar tarafından darp edildim. Aracı gayet dikkatli ve duyarlı şekilde kullanıyordum, çarptığım çocukla kadının asfalt bitiminde tarlada yürümesinin hata olduğunu düşünüyorum. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

Cumhuriyet savcısı, iddianamede Ünsal Aydemir'in dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiğini, incelenen ve basına da yansıyan kamera görüntülerinde aracı dikkatsiz şekilde kullandığının tespit edildiğini ifade etti.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi
2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi
2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi
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2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi
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