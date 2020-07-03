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3 gün çalışıp işten ayrılan adam, tazminat alamayınca terör estirdi

Akıl alır gibi değil. Bağcılar'da Harun K. isimli kişi, 3 gün çalıştığı iş yerinden istifa etti. Hem 3 gün çalışmış olmasına hem de kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen Harun K., işverenden tazminat talebinde bulundu. Olumsuz cevap alan adam, yanına aldığı 10 kişi ile bir süre sonra tekrar şirkete gelince taraflar arasında kavga çıktı. Harun K. kavgada yaralanırken, diğer kişiler geldikleri araçlarla kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 11:17 Son Güncelleme: 3.7.2020 11:44 ABONE OL
3 gün çalışıp işten ayrılan adam, tazminat alamayınca terör estirdi

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 12.45 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki tekstil firmasının önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 Mart tarihinde işe başlayan Harun K., iş başı yaptıktan 5 gün sonra koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıktı. 5 günlük sürede de sadece 3 gün mesai yapan Harun K. ücretsiz izin dönüşü kendi isteği ile işten ayrılıp tazminat talep etti.

3 gün çalışıp işten ayrılan adam, tazminat alamayınca terör estirdi

Tekstil firması yetkilileri de 3 günlük mesai için tazminat vermeyeceklerini ifade edince Harun K., yanına aldığı adamlarla birlikte tekstil firmasının yolunu tuttu. Konuşarak anlaşmaya çalışan Harun K. aynı cevabı alınca iş yerindeki yetkilileri tehdit edip ayrıldı.

3 gün çalışıp işten ayrılan adam, tazminat alamayınca terör estirdi

Aradan bir süre geçtikten sonra Harun K. bu defa 3 araba ve 10 kişi ile tekrar iş yerine geldi. Yanlarında silahla gelen kalabalık ile bir süre uzlaşmaya çalışan iş yeri yetkilileri arasında küfürleşme ve itişme başladı.

3 gün çalışıp işten ayrılan adam, tazminat alamayınca terör estirdi

Harun K. ve beraberinde gelen kişilerle fabrika yetkilileri arasında giderek büyüyen tartışma daha sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada Harun K. yaralandı.

3 gün çalışıp işten ayrılan adam, tazminat alamayınca terör estirdi

İş yeri önüne gelen üç araçtan ikisi olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans çağrıldı.

3 gün çalışıp işten ayrılan adam, tazminat alamayınca terör estirdi

Polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alırken sağlık ekipleri de yerde yaralı halde yatan Harun K.'ya ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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3 gün çalışıp işten ayrılan adam, tazminat alamayınca terör estirdi
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