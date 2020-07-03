Ankara, Eskişehir, İstanbul'a cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri ve vakitleri...

Mübarek Cuma günü eller semaya yükselecek, camilerde ibadetler yapılacak. Bugün en çok merak edilen konu başlıklarından biri de cuma namazının saat kaçta kılınacağı... Cuma günleri okunan öğle ezanının ardından Cuma namazı kılınıyor. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'da cuma namazı 13:13'te kılınacak. Ankara'da ise cuma namazı 12:58'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Bugün Cuma namazı Konya'da 12:59'de kılınacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, GAZİANTEP, BURSA VE ESKİŞEHİR CUMA NAMASI SAAT KAÇTA?

Müslüman alemi için son derece önemli olan mübarek cuma namazının saat kaçta kılınacağı en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Nüfus bakımından en fazla insanın yaşadığı İstanbul'da cuma namazı 13:13'teki öğle ezanının ardından kılınacak.