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Ankara, Eskişehir, İstanbul'a saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri ve vakitleri...

İslam dünyasında yeri çok farklı olan mübarek Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün saat kaçta kılınacak? Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs tehlikesi nedeniyle camilerdeki ibadetler bir süre aksamıştı fakat artık camiler de açıldı. Sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerimizi yapabiliriz. Camiye gitmek isteyen müminler İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmalara başladı.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 09:41 ABONE OL
Ankara, Eskişehir, İstanbul'a cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri ve vakitleri...

Mübarek Cuma günü eller semaya yükselecek, camilerde ibadetler yapılacak. Bugün en çok merak edilen konu başlıklarından biri de cuma namazının saat kaçta kılınacağı... Cuma günleri okunan öğle ezanının ardından Cuma namazı kılınıyor. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'da cuma namazı 13:13'te kılınacak. Ankara'da ise cuma namazı 12:58'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Bugün Cuma namazı Konya'da 12:59'de kılınacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, GAZİANTEP, BURSA VE ESKİŞEHİR CUMA NAMASI SAAT KAÇTA?

Müslüman alemi için son derece önemli olan mübarek cuma namazının saat kaçta kılınacağı en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Nüfus bakımından en fazla insanın yaşadığı İstanbul'da cuma namazı 13:13'teki öğle ezanının ardından kılınacak.

Başkent Ankara'da da cuma namazı 12:58'e kılınacak, Konya'da ise cuma namazının saati 12:59 olacak. Bursa'da cuma namazı saati 13:13, Eskişehir'de ise 13:07.

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Ankara, Eskişehir, İstanbul'a cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri ve vakitleri...
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