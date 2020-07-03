Araçlara dadanan hırsız kıskıvrak yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri Ortaköy Mahallesi'ndeki bir baz istasyonunda bulunan 16 akünün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve hırsızlık olayına dair bir iz arayan Jandarma ekipleri, civarda bulunan kamera kayıtlarını da mercek altına aldı. Kamera görüntülerini tek tek inceleyen ekipler; beyaz renkli kapalı kasa bir aracın baz istasyonuna yanaştığı ve baz istasyonundaki aküleri alarak araca yüklediği tespit etti.

JASAT'TAN KAÇIŞ YOK

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgeden geçen tüm araçlar tek tek incelendi. Saatler süren titiz çalışma neticesinde hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilen araç ile sürücüsünün kimliği ve eşkâli belirlendi. Söz konusu aracı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, Ş.E. isimli şüpheliyi Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramada; suçta kullanıldığı değerlendirilen spiral kesme makinesi bulundu.

FAİLİ MEÇHUL HIRSIZLIK OLAYLARI AYDINLATILDI

Gözaltına alınan Ş.E. sorgusunda baz istasyonundan aküleri çaldığını ve Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Elde edilen bilgiler ve Ş.E.'nin ifadeleri doğrultusunda Büyükçekmece'deki depo olarak kullanılan adreste Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; markaları ve seri numaraları silinmiş 623 adet akü, 14 adet Jumper adı verilen kablo, 8 optik kablo, 1 adet akü şarj cihazı, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet akü kablosu, 1 adet akü atlama aparatı, 2 adet yeşil renkli reflektif ve 9 adet sinyal cihazı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde çeşitli baz istasyonlardan yapılan 37 akü hırsızlık olayı aydınlatılırken ele geçirilen toplam 639 akü Yediemin'e teslim edildi.

Şüpheli Ş.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.