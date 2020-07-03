Aslan Park ailesine iki yavru Bengal kaplanı katıldı

İstanbul Tuzla Marina'daki Aslan Park'ta 2 Bengal kaplanı dünyaya geldi. Aslan Park'ta puma, leopar, aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, karakulak, vaşak gibi 12 türden 30 canlı bulunuyor. Buradaki hayvanların bakım ve gözetimleri veteriner hekim ve profesyonel teknikerler tarafından gerçekleştiriliyor. Aslan Park Genel Müdürü Gökmen Aydın, doğan iki Bengal kaplanıyla Aslan Park'ta 15. yavrunun dünyaya geldiğini söyledi. Aydın, "Şila" adlı anne kaplanın en son doğurduğu iki yavruyla bugüne kadar 9 yavru doğurduğu bilgisini verdi. Bengal kaplanları temmuz ayının ikinci haftasından itibaren ziyaret edilebilecek.