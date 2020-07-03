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ne zaman, saat kaçta? 2020 Parçalı ?

Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek olan için geri sayım başladı. İlk iki tutulma Türkiye'den izlenebilmiş olmakla birlikte bu tutulma çıplak gözle izlenebilecek olsa da ülkemizden görülemeyecek. Yılın önemli doğa olayları arasında yer alan tutulmalar astrolojiye göre; insanların hayatlarında önemli bitiş ve başlangıçları sembolize ederken aynı zamanda hayatlarının kalıcı şekilde değişmelerine de etki etmektedir. Peki; , saat kaçta? 2020 tarihi ve detayları!

Giriş Tarihi: 3.7.2020 16:40 ABONE OL
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2020 Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Afrika, Avrupa, Amerika gibi yerlerin büyük bir bölümünden izlenebilecek olan parçalı için geri sayım başladı. İlk iki tutulma ülkemizden görülmüş olmakla birlikte bu tutulma ülkemizden izlenemeyecek. Vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken bilindiği üzere tutulmalar önemli ve kalıcı değişiklikleri sembolize etmekte olup bitiş ve başlangıçları işaret eder. Peki; , saat kaçta gerçekleşecek? 2020 tarihi ve saati!

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay tutulması 5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek olup saat dilimi ise 03.04-05.55 aralığı olacak.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2020 Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.

2020 İÇİN GERİYE KALAN TUTULMALAR HANGİLERİ?

30 Kasım: Parçalı Ay Tutulması

2020 yılının dördüncü ve son parçalı Ay tutulması olacak bu gök olayı, 30 Kasım akşamında gerçekleşecek. Ülkemizden ne yazık ki görülemeyecek bu tutulma, Greenwich Zamanı'na göre 07.30 ile 11.56 saatleri arasında meydana gelecek.

14 Aralık: Tam Güneş Tutulması

Greenwich Zamanı'na göre 13.34 ile 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek.

PARÇALI AY TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?

Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2020 Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2020 Parçalı ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
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