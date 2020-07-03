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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, gelecek mi?

: 'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? var mı, gelecek mi?

Gündemin en merak edilen konularından bir tanesi bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmadığına ilişkin gelişmeleri oluyor. Vatandaşlar gelecek resmi açıklamayı beklerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere ; Temmuz ayının sonunda başlayacak. Corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda kısıtlama getirilmesinin ardından Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? gelecek mi? İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 13:06 Son Güncelleme: 3.7.2020 13:06 ABONE OL
Bakan Koca son dakika açıkladı: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Temmuz ayının sonunda idrak edilecek olan vesilesi ile sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; Ramazan Bayramı'nda da kısıtlama getirilmiş ve vatandaşlar bayramı evlerinde karşılamışlardı. Konu ile ilgili gelecek resmi açıklamaları bekleyenler için; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? gelecek mi? Bakan Koca son dakika açıkladı!

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarında bulundu. "Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak." ifadelerini kullanan Bakan Koca'nın açıklamaları ise şöyle;

Bakan Koca son dakika açıkladı: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

24 Haziran'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. 'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."

İSTANBUL VALİLİĞİ KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçişinde belli kısıtlamalar getirilmiş olup, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin verilmektedir. Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmeleri, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemeleri gerekmektedir. Bu sebeple Jandarma, Emniyet ve Zabıta ekipleri ile koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırılmıştır.
İstanbul'a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların İlimize girişine izin verilmeyecektir. Böylece İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca hayvan varlığımızın korunması ve hayvancılığımızın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecektir.

İlimize yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığımız ile vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı tarihi bu yıl 31 Temmuz'da başlayacak. Bayramın arefe günü ise 30 Temmuz Perşembe günü olacak.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Bakan Koca son dakika açıkladı: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
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