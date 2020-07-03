Bakan Koca'dan son dakika: 3 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı her gün güncel tablo ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün bin 186 yeni vakanın tespit edildiği bilgisi bulunurken tam 17 vatandaşımız ise ne yazık ki salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Bakan Koca günlük tabloyu açıklarken salgına karşı en büyük tedbirin hijyen olduğunu vurguladı. Peki, 3 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye günlük korona tablosu ile vaka sayısı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

3 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye corona virüsü vaka sayısı üzerindeki değişimler her gün ülke genelinde gündem maddelerinin başında geliyor. Salgının kritik günlerinde özellikle sosyal mesafe kuralları uzmanlarca hatırlatılmaya devam edilirken vatandaşların tedbirlere devam etmesi özellikle bu süreçte büyük önem taşıyor. Bugüne dair günlük tablo Sağlık Bakanlığı tarafından güncel tablo ile duyurulacak…