Borcunu vermeyen arkadaşını sopa ve satırla dövdü

Beyoğlu'nda önceden borç verdiği arkadaşının parayı geri vermemesi üzerine sinirlenen bir şahıs, arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü. Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerindeki bir depoda geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Hüseyin K., daha önceden borç verdiğini iddia ettiği İran uyruklu Davud G.'ye "borcumu ne zaman vereceksin?" diye sordu. Ancak G. iddiaya göre K.'ya "keyfim ne zaman isterse o zaman vereceğim" dedi. Duruma sinirlenen Hüseyin K. eline geçirdiği sopayla Davut G.'yi darp etmeye başladı. Dakikalarca sopayla G.'ye vuran K. bir süre sonra eline aldığı satırı yan çevirip bu şekilde öldüresiye dövdü. Hüseyin K. o anları arkadaşına kaydettirdi. Davud G.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.