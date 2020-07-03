Canlı | TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ kura sonuçları yüzbinlerce vatandaşın hayalini kurduğu evlere sahip olmasını sağlıyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Temmuz 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ ESKİŞEHİR ÇİFTELER VE KARAMAN AKÇAŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 TEMMUZ İSİM LİSTESİ…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Eskişehir için 100, Karaman Akçaşehir ilçesi için ise tam 140 ev sahiplerini bulacak.