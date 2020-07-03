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Haberler Yaşam Haberleri Canlı | TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura sonuçları isim listesi sorgula

Canlı | ve kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Çifteler ve kura sonuçları isim listesi sorgula

ve kura çekilişi sonuçları canlı yayında açıklanıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Çifteler ve konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Çekilişler, sosyal medya ağları Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu? İşte TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura çekilişi sonuçları isim listesi

Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:32 Son Güncelleme: 3.7.2020 10:34 ABONE OL
Canlı | TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura sonuçları isim listesi sorgula

kura sonuçları yüzbinlerce vatandaşın hayalini kurduğu evlere sahip olmasını sağlıyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; TOKİ ve konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ Çifteler ve kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Temmuz 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ ESKİŞEHİR ÇİFTELER VE KARAMAN AKÇAŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 3 TEMMUZ İSİM LİSTESİ…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Eskişehir için 100, Karaman Akçaşehir ilçesi için ise tam 140 ev sahiplerini bulacak.

Canlı | TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura sonuçları isim listesi sorgula

2020 TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE İSİM LİSTESİ!

100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ- 10.00

142/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ- 11.00

Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

İzlemek için tıklayınız...

KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı | TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura sonuçları isim listesi sorgula
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Canlı | TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Eskişehir Çifteler ve Karaman Akçaşehir kura sonuçları isim listesi sorgula
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