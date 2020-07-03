Cansız bedeni bulunan küçük Melek toprağa verildi

Küçük Melek'in amcası kısa süre önce yaptığı açıklamada; 'Dereye düşmesinden şüpheleniyoruz, ayakkabısını bu bölgede bulduk' demişti. Amcasının bu açıklamasından sonra 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber geldi.

Son dakika: 2 yaşındaki Melek'ten acı haber! Evinin önünde oynarken kaybolan Melek'in cansız bedeni bulundu | Video