Cansız bedeni bulunan küçük Melek toprağa verildi

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu minik Melek'in cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştu.
Küçük Melek'in amcası kısa süre önce yaptığı açıklamada; 'Dereye düşmesinden şüpheleniyoruz, ayakkabısını bu bölgede bulduk' demişti. Amcasının bu açıklamasından sonra 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber geldi.
Son dakika: 2 yaşındaki Melek'ten acı haber! Evinin önünde oynarken kaybolan Melek'in cansız bedeni bulundu | Video
Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.