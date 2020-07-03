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Cansız bedeni bulunan küçük toprağa verildi

'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki Memiş’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu. 2 yaşındaki Melek Memiş toprağa verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 09:36 Son Güncelleme: 3.7.2020 09:44 ABONE OL
Cansız bedeni bulunan küçük Melek toprağa verildi

İlçenin Yeşilova Mahallesi Taştan Sokak üzerinde bulunan ikametinin önündeki dereye düşen 2 yaşındaki Memiş için Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri seferber olmuştu.

Cansız bedeni bulunan küçük Melek toprağa verildi

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu minik 'in cansız bedeni ikametine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki sazlık alanda bulunmuştu.

Cansız bedeni bulunan küçük Melek toprağa verildi

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan 'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçedeki Seyit Muhammet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cansız bedeni bulunan küçük Melek toprağa verildi

Küçük 'in amcası kısa süre önce yaptığı açıklamada; 'Dereye düşmesinden şüpheleniyoruz, ayakkabısını bu bölgede bulduk' demişti. Amcasının bu açıklamasından sonra 2 yaşındaki Melek Memiş'ten acı haber geldi.

Son dakika: 2 yaşındaki Melek'ten acı haber! Evinin önünde oynarken kaybolan Melek'in cansız bedeni bulundu | Video

Cansız bedeni bulunan küçük Melek toprağa verildi

'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı 'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Cansız bedeni bulunan küçük Melek toprağa verildi

Ekiplerin çalışması sonucu 'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

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Cansız bedeni bulunan küçük Melek toprağa verildi
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