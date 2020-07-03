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Çocuğu olmayan ‘baba’! Eski eşi üzerine 2 çocuk kaydettirdi

’da akıllara durgunluk veren bir olay medyana geldi. 12 yıl önce eşinden boşanan adam, eski eşinin üzerine 2 çocuk kayıt ettirdiğini öğrenince savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine kadın hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:19 Son Güncelleme: 3.7.2020 17:42 ABONE OL
Çocuğu olmayan ‘baba’! Eski eşi üzerine 2 çocuk kaydettirdi

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay medyana geldi. 12 yıl önce boşandığı kocasının üzerine iki çocuk kaydettiren kadın hakkında soruşturma başlatıldı. 56 yaşındaki Ş.S., M.S. ile evliydi. Çiftin kısa süren evliliği ardından ikili 2008 tarihinde boşanmaya karar verdi. Çünkü iddiaya göre Ş.S.'nin çocuğu olmuyordu. Geçtiğimiz günlerde Ş.S. üzerine kayıtlı 2 çocuk olduğunu öğrenince şoke oldu.

DNA TESTİ YAPILSIN

Bunun üzerine Aile Mahkemesi'ne başvuran adam, kendisinin çocuğunun olmadığı için eşinden yıllar önce ayrıldığını beyan etti. Mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Ş.S., eşinden ayrıldıktan sonra eşinin başka birisi ile ilişki kurduğunu bildiğini ve çocuk sahibi olduğunu öğrendiğini ancak bu çocukların kendisinin üzerine kayıt edildiğini ve DNA testi yapılmasını talep etti.

ÇOCUKLAR BENİM DEĞİL

Ş.S.'nin açtığı dava Aile Mahkemesi'nde görülürken Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü çocukların 2016-2017 yılları arasında nüfusa eklendiğini beyan eden bir raporu mahkemeye sundu. Mahkeme anne adının M. baba adının da Ş. yazıldığı iki çocuğun velayetlerin değiştirilmesine karar verirken durumu savcılığa ihbar etti. Savcılık Y. ve H. isimli iki çocuğun soy bağını değiştiren anne hakkında soruşturma başlatıldı.

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Çocuğu olmayan ‘baba’! Eski eşi üzerine 2 çocuk kaydettirdi
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