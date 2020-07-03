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Define büyüsü çözerken hayatını kaybeden adam toprağa verildi

'ün Safranbolu ilçesinde define büyüsü çözerken fenalaşarak hayatını kaybettiği belirlenen vatandaş toprağa verildi. Define olduğunu düşündüğü yerin büyülü olduğunu belirterek yardım isteyen İlyas K. kazı yapmak üzere gittiği yere S.A'yı götürmüş, bozmak isteyen S.A. burada hayatını kaybetmişti.

İHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 20:50 ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Navsaklar köyü Durali Mahallesi'nde define arayan İlyas K., define olduğunu düşündüğü yerin büyülü olduğunu belirterek, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan S.A.'yı getirdi. Kazı yapmak üzere belirlenen adrese giden İlyas K., S.A.'dan büyüyü bozmasını istedi. Bu sırada S.A. birden yere yığılırken öldüğü belirlendi. Olay yerine jandarma ekipleri çağrılırken İlyas K. gözaltına alındı.

S.A.'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından şahsın cenazesi ailesine teslim edildi. S.A.'nın cenazesi, daha sonra Kastamonu'nun İnebolu ilçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından emekli tarih öğretmeni olduğu öğrenilen S.A, İnebolu Merkez Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
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Define büyüsü çözerken hayatını kaybeden adam toprağa verildi
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