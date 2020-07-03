Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından Denizli'deki motosiklet hırsızlarına yapılan operasyonla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Denizli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Acıpayam'da meydana elen motorsiklet hırsızlıklarıyla ilgili yapılan araştırma sonucu 12 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı bildirildi.

Denizli'nin kabusu olmuşlardı! JASAT affetmedi | Video

Hırsızlık olayıyla ilgili beş şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı motorsikletler sahiplerine teslim edildi.