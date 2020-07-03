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Son dakika: cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

'nın Korkuteli ilçesindeki vahşette son dakika gelişmesi yaşandı. 2 çocuk annesi 'ın, kaybolduktan sonra tarlada toprağa gömülü ve battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu. Çıplak bir halde elleri, kolları iple bağlı cesedi bulunan kadının ölümünde çok çarpıcı detaylara ulaşılmıştı. Kandak'ın bedeninden alınan sperm örnekleri eski eşi 'a ait çıkınca eski eş tutuklanmıştı. Bugün görülen duruşmada sanık Ahmet Yorulmaz mahkemece, tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim yapmadı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:05 Son Güncelleme: 3.7.2020 17:17 ABONE OL
Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 'ın kaybolduktan 40 gün sonra, 4 Mart 2018 günü bir tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi.

Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

KATİLİN EŞİ 3 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 2 çocuk annesi 'ta bulunan sperm örneklerinin eski eşi 'a ait olduğu ortaya çıktı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz tutuklandı.

Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına , SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, 'ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Cumhuriyet Savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığa 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıldan az olmamak üzere ceza verilmesini talep etti. Kandak'ın ailesinin avukatı Fatih Yavaşlar da ölen ile sanık arasında husumet bulunduğunu belirterek, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Sanık avukatları ise soruşturmanın eksik yapıldığını savunarak, "Kişinin nasıl öldüğüne dair bilimsel veri yoktur. Müvekkilimiz cinayeti işlememiştir" dedi.

Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

"BU OLAYDA BENİM BİR İLGİM YOK"

Son sözü sorulan tutuklu sanık ise cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek, "Bu olaylarla benim ilgim ve alakam yoktur. Duruşmalarda bildiğim her şeyi anlattım. Suçsuzum" diye konuştu.

Mahkeme, sanık Yorulmaz'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmadı. .

Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Duruşma sonrası açıklama yapan Kandak ailesinin avukatı Fatih Yavaşlar, adaletin tecelli ettiğini ve 12 celsedir 'ın eski eşinin ceza alması için mücadele verdiklerini söyledi. Mahkemenin dosyayı titizlikle incelediği için duruşmanın uzun sürdüğünü belirten Avukat Yavaşlar, "Bugüne kadar 50'ye yakın tanık dinlendi, bir sürü bilirkişi raporu, Adli Tıp Kurumu raporu alındı. Sonuçta verilen karardan çok memnunuz, adalet er ya geç tecelli ediyor" dedi.

Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

'ın annesi Dilek Kandak ise gözyaşları dökerek, "Adalet yerini buldu, benim kızım artık rahat uyuyacak" diye konuştu.

Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Baba Metin Kandak da "Bugüne kadar yaptığı çok şey yanına kaldığı için cesaretlenmişti. Şimdi cezasını buldu. İnşallah bu ders olur. Kızımız belki geriye gelmeyecek ama en azından rahat uyuyacak" dedi.

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Son dakika: Dilara Kandak cinayetinde eski kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
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