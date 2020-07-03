Ecem bebek, 3 ameliyatla sağlığına kavuştu

Abdullah ve Zeynep Dülğe çifti, ikiz bebekleri olacağı haberi alınca büyük mutluluk yaşadı. Heyecanlı bekleyişin sonunda doğum gerçekleşti ve ikiz bebekleri dünyaya geldi. Hastanede doğumdan sonra yapılan kontrollerde ikizlerden Ecem adını verdikleri bebekleri tıpta anal atrezi denilen, yani makat kısmı kapalı olduğu tespit edildi. Büyük şok yaşayan aile Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Taner Kamacı'ya başvurdu. Op. Dr. Kamacı, anal atrezi ve tedavisi ile ilgili aileyi detaylı bilgilendirerek hastalığın bir dizi ameliyat ile tedavi edilebileceğini aktardı. Dülğe çifti buruk bir sevinç yaşayarak tedaviyi kabul etti. Ecem bebek doğumundan sonra yapılan 3 ameliyattan sonra hem sağlığına hem de anne, baba ve ikiz kardeşine kavuştu.

Ecem, 35 haftalık, 1.800 gram olarak dünyaya geldiğini söyleyen Op. Dr. Taner Kamacı, "Hastamızın yapılan ilk muayenesinde makatının kapalı olduğu tespit edildi ve acilen ameliyat edilmesi gerektiği ailesine detaylarıyla iletildi. Ecem Bebek daha iki günlükken gerçekleştirdiğimiz ilk ameliyatın ardından 2'inci ameliyatı planlayarak onu da gerçekleştirdik. Ancak her şey bitmemişti ve 3'üncü bir ameliyatta gerekiyordu. Ecem'in önceki 2 ameliyatının yaraları tamamen iyileşince son ameliyatı da gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası kontrollere hiçbir sıkıntı olmadığını görünce kendisini taburcu ettik" dedi.

5 BİN BEBEKTE BİR GÖRÜLÜYOR

Op. Dr. Kamacı, anal atrezinin ortalama 4 ila 5 bin canlı doğumda bir görüldüğünü, kız ve erkek çocuklarda birçok farklı tipi olduğunu dile getirerek, "Ancak hastalık erkek çocuklarda daha sık görülür. Anal atrezi hastalığı daha önceleri, alçak ve yüksek tip olarak sınıflanırken, son dönemde her iki cinsiyette hastalık tipleri direk olarak adları ile sınıflandırılmaktadır. Kız çocuklarında alçak tipler daha fazla görülmekle birlikte erkek çocuklarında daha çok yüksek tip atreziler görülmektedir. Anal atrezi hastalığında ailevi yatkınlık vardır ve ilk bebeklerinde anal atrezi olan ailenin sonraki bebeklerinde tekrar atrezi görülme riski yüzde 1 civarındadır. Bu oran aslında küçümsenemeyecek kadar yüksektir. Önemli bir sağlık sorunu olan anal atrezi, günümüzde artık sorunsuz bir şekilde cerrahi ile tedavi edilebilmektedir" dedi.

"YAŞADIĞIMIZ ŞOK MUTLULUKLA SONUÇLANDI"

Üç ameliyatın sonunda bebeklerini mutlulukla kucağına alan Dülğe Çifti, "Bebeğimiz için tek çare ameliyattı ve biz bu süreci büyük bir stres ile atlattık. İlk öğrendikten sonra korkuyla yanına gittiğimiz doktorlar, hastalıkla ve ameliyatıyla ilgili tüm açıklamaları bize yaptı. Böylelikle kafamızda hiçbir soru işareti kalmadı. Bebeğimiz bir dizi ameliyattan sonra sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz" diye konuştu.