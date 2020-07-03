En iyi CV örnekleri: Profesyonelce hazırlanan mesleklere göre CV örnekleri

En iyi CV hazırlamanın ilk koşulu sizleri diğerlerinden ayıracak ve öne çıkaracak yetenekleri sergilemek ve becerilerinize vurgu yapmaktadır. Ancak bunu yaparken mütevazı ve net olmak gerekmektedir. Daha önceleri hangi görevleri üstlendiğiniz, neler yaptığınız, kaç dil bildiğiniz gibi konuların yanı sırada kendinizi tanıtacak bilgiler ile iletişim bilgilerinin de yer alaması gerekmektedir. Peki; en iyi CV örnekleri nasıl hazırlanır? Profesyonelce hazırlanan mesleklere göre CV örnekleri

EN İYİ CV ÖRNEKLERİ

CV hazırlamak için net bilgilerin yer alması ve kendilerini öne çıkaran, diğer adaylardan ayıracak bilgiler yer alması gerekir. Bunlara ek olarak, kişiler yeteneklerini göstermelidir. CV'ler çok uzun olmamalıdır. İşverenler uzun yazılan CV'ler okurken çok fazla dikakte almazlar. Sizlere diğer adaylardan ayıracak özelliklere vurgu yaparak net bir şekilde kendinizi ifade eden bilgiler yer almalıdır.

PROFESYONELCE HAZIRLANAN MESLEKLERE GÖRE CV ÖRNEKLERİ

AKADEMİSYEN CV ÖRNEĞİ

Akademik kariyer yapmak isteyenler için akademisyen cv örneği öne çıkan konular arasında yer alır. Burada kişiler çalışmalarını öne çıkarmalı ve klasik şekilde değil önemli projelerinden söz etmelidirler. Klasik hazırlanan cv'ler sizleri diğerlerinden ayırmaya yetmeyeceği gibi işveren açısından da olumlu olarak değerlendirilmeyebilir. Kariyer hedeflerinden bahsedilmeli, projeler öne çıkartılmalı ve özgün bir format oluşturulmalıdır.

AVUKAT CV ÖRNEĞİ

Avukat cv örneğinde; karşıdaki kişilerin istedikleri sorulara yeterli ve net bir cevap verildiğinde başarılı olunacaktır. Bu şekilde avukat adayları istedikleri pozisyonda işe girebilme haklarına sahiptirler. Daha önce çalıştıkları davalar, hangi davalara baktıkları, hangi alanda tecrübelerinin olduğu gibi örnekler öne çıkarılmalı ve hedeflerinden özgün şekilde bahsedilmelidir.

BANKACI CV ÖRNEĞİ

Bankacılık sektörü çok geniş bir iş akışının olduğu sektördür ve burada çalışan kişiler kısa sürede yükselebildiği gibi başka bankalarda çalışma olanakları da oldukça fazladır. Bankacı olmak isteyenlerin mülakata girmeleri gerekmektedir. Yazılı ve sözlü mülakatların ardından olumlu bulunan kriterler doğrultusunda işe alım gerçekleşir. Burada önemli olan bankacılık terimlerine hakim olmak, daha öncelerinde sektör ile ilgili iş tecrübesine sahip olmak sizleri öne çıkaracak durumlar arasında yer alır.

AŞÇI CV ÖRNEĞİ

Aşçılık yelpazesi geniş bir kavram olmakla birlikte yetenek isteyen bir meslek dalıdır. Aynı zamanda bu işi isteyerek bıkmadan ve usanmadan yapmak gerekir. Yeni tatlar denemek, yeni şeyler öğrenmek ve uygulamanın dışında temiz ve steril bir iş ortamının da sağlanması gerekmektedir. Burada restorant ya da otelde çalışabileceğiniz gibi ilerde kendinize mekanlar da açabilirsiniz. Ancak işin mutfağında yetişmek her zaman hünerlerinizi göstermenizin en kalıcı ve sağlam yoludur. Yemeğin sunumu ve görseli her zaman önemli olmaktadır. Yemek tadılmadan önce görüntüsüne bakıldığından ilk izlenime vurgu yapılmaktadır. Öte yandan aşçılık için katıldığınız kursları, seminerleri, çalıştığınız mekanları cv'nize yazarak kendinizi öne çıkarabilir, diğer adayları eleyebilirsiniz. Aynı zamanda çok çeşitli mutfaklarda çalışmak öncelikli olarak sizlerin başarıyı yakalamanızı sağlayacaktır.