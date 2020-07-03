Engelli kızı kaçırıp bayılttılar

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan zihinsel engelli 17 yaşındaki M.K., gece yarısına kadar eve gelmeyince ailesi polise başvurdu. Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, M.K.'nin, bir kişinin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete bindiğini belirledi. Kısa sürede bisikleti kullanan kişinin Hüseyin F. olduğu tespit edildi. Hüseyin F.'ye ulaşamayan polis, babası Mustafa F.'yi gözaltına aldı. Baba, oğlunun İstanbul'a gittiğini söyledi. Arama yapan ekipler ise, M.K.'yi kaybolduktan 23 saat sonra evine 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda baygın buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kız kendine gelir gelmez, "Bana su verin" dedi. Vücudunda darp izleri olduğu belirlenen M.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hüseyin F. ise İstanbul'da gözaltına alınarak Marmara Ereğlisi'ne getirildi. Hüseyin F.'nin 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan Hüseyin F. ile baba Mustafa F., adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Bu arada şüphelilerin barodan avukat talebinde bulunduğu ancak, avukatların talebi kabul etmediği belirtildi.