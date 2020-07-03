Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eski eşine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Eski eşine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Maltepe'de boşandığı karısını silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli, bir gün sonra polis tarafından 'nde yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:29 Son Güncelleme: 3.7.2020 10:32 ABONE OL
Eski eşine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Maltepe, Zümrütevler Mahallesi, Cüneyt Sokak'ta 1 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadelerine göre şöyle gelişi; Saat 11.00 sıralarında Fatima Y., 2016 yılında boşandığı eşi Murat Y.'nin evine icra yoluyla çocuklarını görmeye gitti. Çocuklarının annelerini görmek istememeleri nedeniyle Fatima Y., ile Murat Y. arasında tartışma başladı.

KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI...

Tartışmanın büyümesinin ardından belindeki silahı çıkaran Murat Y., Fatima Y'yi kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kadın çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırıldı. Murat Y. ise olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı soruşturma devamında şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin olaydan sonra Kocaeli'ne kaçtığı belirlendi. Bir gün sonra düzenlenen operasyonda Murat Y. olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheli Murat Y. adliyeye sevk edildi. Murat Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski eşine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA