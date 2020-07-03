Eski eşini silahla yaralayan saldırgan: Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüm

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Eski eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren Murat Y., "Yanında teyzesinin oğlunu gördüm. Bunların bana bir kötülük yapacaklarını düşünerek yanıma aldığım silahla eski eşime 5 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum. Olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim, pişmanım" dedi.