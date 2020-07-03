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Eski eşini silahla yaralayan saldırgan: Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüm

Maltepe'deki eski eş dehşetinde yeni gelişme yaşandı. Boşandığı eşi Murat Y.'nin adresine çocuğunu görmek için giden Fatima Y., eski eşi tarafından silahla yaralanmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırgan Murat Y., mahkemece tutuklandı. Murat Y., mahkemede yaptığı savunmada pişman olduğunu söyleyerek "Yanında teyzesinin oğlunu gördüm. Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüğüm için eski eşime 5 kez ateş ettim" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:56 ABONE OL
Eski eşini silahla yaralayan saldırgan: Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüm

Maltepe'de boşandığı eşi Fatima Y.'yi silahla yaralayan Murat Y., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Maltepe'de önceki gün icra memurları ile müşterek çocuklarını görmeye gelen eski eşi Fatima Y.'yi silahla yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Murat Y., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Eski eşini silahla yaralayan saldırgan: Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüm

Murat Y., savcılık sorgusunun ardından, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Eski eşini silahla yaralayan saldırgan: Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüm

Mahkemedeki sorgusunda Fatima Y. ile 5 yıl önce boşandıklarını, müşterek iki çocuğunun velayetinin kendisine verildiğini söyleyen Murat Y., olay günü eşinin çocukları görmeye geldiği sırada tartıştıklarını söyledi."

Eski eşini silahla yaralayan saldırgan: Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüm

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eski eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren Murat Y., "Yanında teyzesinin oğlunu gördüm. Bunların bana bir kötülük yapacaklarını düşünerek yanıma aldığım silahla eski eşime 5 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum. Olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim, pişmanım" dedi.

Eski eşini silahla yaralayan saldırgan: Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüm

TUTUKLANDI

Mahkeme, Murat Y.'nin, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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Eski eşini silahla yaralayan saldırgan: Bana bir kötülük yapacaklarını düşündüm
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