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‘Fuhuşa zorladı ben de vurdum’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
‘Fuhuşa zorladı ben de vurdum’
Zeytinburnu'nda, cezaevinden izinli çıkan Ali İhsan Ata'yı başından tabancayla vurarak ağır yaralayan kadın yakalandı.
Çorum İskilip Açık Cezaevi'nden koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıkan Ali İhsan Ata (50), önceki gün Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerindeyken yanına eski eşi S.S.'nin yeğeni Canan Atlı geldi. Atlı ve Ata bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Canan Atlı, tabancayla Ali İhsan Ata'ya doğru ateş etti. Ata, başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Canan Atlı ise kaçtı. Ata, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Araştırma başlatan polis ekipleri şüpheli kadının adresini belirledi. Dün akşam gözaltına alınan Canan Atlı ilk ifadesinde kendisini fuhuş yapmaya zorladığı için Ali İhsan Ata'yı vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.
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‘Fuhuşa zorladı ben de vurdum’
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