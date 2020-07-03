Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 4-5 Temmuz hafta sonu ile yarın sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Salgının ilk zamanlarında tedbir amaçlı olarak yapılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen sınavlar nedeniyle belirlenen saat aralıklarında uygulanmıştı. Vatandaşlar şimdiden önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günlerinde kısıtlamanın yapılıp yapılmayacağını merak ederken gözler bütün hafta boyunca yetkili isimlerin konuya ilişkin açıklamalarına çevrilmişti. Peki, 4-5 Temmuz yarın sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA – YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, İLAN EDİLDİ Mİ?

Uzun bir süredir gündemin en önemli maddesi haline gelen sokağa çıkma yasağı kısıtlaması için araştırmalar bugün hız kazandı. Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamalarının yeniden uygulamaya geçip geçmeyeceğini merak ediyor…