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'da satıcılarına operasyon

'daki 5 ilçede 53 adrese 400 polisin katılımıyla satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise helikopterden ve yerden polis kamerası tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 18:33 Son Güncelleme: 3.7.2020 18:43 ABONE OL
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran günü Ümraniye ve Üsküdar merkezli olarak Ataşehir, Sancaktepe ve Maltepe'deki 53 adrese 400 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik polisinin bir süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 59 şüpheliden 56'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anları ise helikopterden ve yerden polis kamerası tarafından kaydedildi.
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
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