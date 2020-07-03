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İşte ’in merhameti!

yavru köpeği salladı, izlenme rekorları kırdı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Mehmetçik’in siperde yavru bir köpeği ayaklarında salladığı görüntüyü paylaşınca görüntü, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Çoğu kişi Peygamber Ocağı olan personelinin merhametinden, şefkatinden söz ederek görüntüyü çok sempatik buldu. İşte o görüntü...

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 14:10 Son Güncelleme: 3.7.2020 14:14 ABONE OL
İşte Mehmetçik’in merhameti!

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir askerin yavru köpeği ayaklarında sallaması sonrası yavru köpeğin uyuması görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, izlenme rekorları kırdı.

İşte Mehmetçik’in merhameti! Mehmetçik yavru köpeği salladı, izlenme rekorları kırdı | Video

PEYGAMBER OCAĞI'NDA ASKERİN MERHAMETİ

Çoğu kişi Peygamber Ocağı olan silahlı kuvvetlerin merhametinden, şefkatinden söz ederek görüntüyü sempatik buldu. Askerin, siperde çektiği anlaşılan köpek yavrusunun ayakta sallanarak uyuması görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları da kırdı.

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İşte Mehmetçik’in merhameti!
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