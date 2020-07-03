Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir askerin yavru köpeği ayaklarında sallaması sonrası yavru köpeğin uyuması görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, izlenme rekorları kırdı.

İşte Mehmetçik’in merhameti! Mehmetçik yavru köpeği salladı, izlenme rekorları kırdı | Video

PEYGAMBER OCAĞI'NDA ASKERİN MERHAMETİ

Çoğu kişi Peygamber Ocağı olan silahlı kuvvetlerin merhametinden, şefkatinden söz ederek görüntüyü sempatik buldu. Askerin, siperde çektiği anlaşılan köpek yavrusunun ayakta sallanarak uyuması görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları da kırdı.