Kaçak alkol üretimi ve ticaretiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tekkeköy İlçesi Kahyalı Mahallesi'nde 2 Temmuz 2020 günü Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu;şüpheli 2 şahsın kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptığı duyumunun alınması üzerine, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin evinde yapılan arama neticesinde; 30 adet 100 CL rakı, 40 adet 35 CL rakı, 25 adet 150 CL rakı, 4 adet 70 CL rakı, 14 adet 50 CL rakı, 2 adet 20 CL rakı, 1 adet 50 CL viski, 1 adet 100 CL viski, 1 adet 70 CL viski, 28 adet 35 CL viski, 56 adet 1 lt plastik şişede rakı, yaklaşık 45 lt varil içinde viski, 0.5 lt mazot, 0.5 lt sentetik tiner, 2 bin adet doldurulmak üzere boş rakı ve viski şişesi, 2 adet alkolmetre, 2 adet damıtım cihazı, 1 adet pos cihazı, 1 litre anason yağı, 3 bin adet sahte TAPDK bandrol, 293 adet Rusça sahte bandrol ile çeşitli ebatlarda kasa, damacana ve karton kutular ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile tahkikata başlanılmıştır" denildi.