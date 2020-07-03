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'ta orman yangını

'ta çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ifade edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:26 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesi, Seyrantepe mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bozuk meşelik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı

İhbar üzerine olay yerine 1 hava aracı, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kahramanmaraş'ta orman yangını
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