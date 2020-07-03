Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı

'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı

'de, yolcu minibüsünün sondaj kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 15:03 ABONE OL
Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 40'ıncı kilometresi Lalebeli mevkisinde meydana geldi. Şener Güzel (53) yönetimindeki 38 KT 574 plakalı minibüs, seyir halindeyken aynı yönde giden Serdar Karahan'ın (22) kullandığı 38 05 343 plakalı sondaj kamyonuna çarptı.

HER İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ İLE...

Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeynep Taşdemir (63), Muazzez Güzel (53), Şener Güzel (53) ve Nuran Sayak (60) yaralandı. Yaralı 6 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA