Kıdemli dolandırıcı bu kez avukatı dolandırdı! ‘Hacca götüreceğim’ diyerek 26 bin 500 dolarını aldı

İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Adem T., Doktor Hüseyin Y. vesilesiyle müşteki İsmail Y.'yi aradı. Doktorlar grubunu hacca götürdüğümü ve bir ailelik yer kaldığını söyledi. İsterlerse müşteki ve ailesini Z... Towers'ta konaklamalı olarak Hacca götürebileceğini ifade etti.





Bu teklif üzerine müşteki İsmail Y. arkadaşı olan Hüseyin'i aradı. İddiaya göre, Hüseyin de ona 'Evet beni götürmek istedi. Ben de gidemeyeceğimi söyledim. Tanıdığın varsa senin yerine onu götürelim dediği için ben de sizin numaranızı verdim' dedi.

GÜVEN KAZANDI

Şüpheli bir süre sonra müştekinin avukatlık ofisine gitti. İddiaya göre müştekiye, "Benim zengin Arap tanıdıklarım var. Türkiye'de uygun ve ucuz satılan projelerden yatırım yapmak istiyorlar. Senin tanıdığın müteahhit varsa onlara satabiliriz" diyerek teklifte bulundu.

İsmail Y. bunun üzerine müştekiyi tanıdığı bir müteahhit arkadaşına yönlendirdi. Şüpheli İsmail Y.'nin güvenini kazanmak için bu müteahhit ile sözde 9 milyonluk bir rezidanstan daire pazarlığı yaptı. Bu konuşmalar ardından şüpheliye güven sağlayan İsmail Y. şüpheliye inanmaya başladı.

İRADESİNİ SAKATLADI, 26 BİN 500 DOLARINI ALDI

Bu pazarlıklar sürerken "Kontenjan doluyor. Yer kalmıyor. Çabuk davranman gerekiyor" şeklindeki iradeyi sakatlayan telkinlerle İsmail Y.'yi kandırdı.

Müşteki hacca gitmek için şüpheliye Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde 26 bin 500 dolar verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan müşteki şüpheli Adem T.'den şikayetçi oldu. Şüpheliyi belgede yazan ad ve soyadıyla çıkan haberlerdeki fotoğraflarından teşhis eden müşteki savcılığa başvurdu.

İsmail Y.'nin suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi.

KIDEMLİ DOLANDIRICI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında aynı suçtan çok sayıda derdest soruşturma ve dava bulunduğu tespit edildi. Hatta şüphelinin bu suçtan mahkumiyet aldığı 4 kararın da bulunduğu anlaşıldı. Bu kararların temyiz ve istinaf incelemesinin sürdüğü belirlendi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli Adem T.'nin 'Dini İnanç ve Duygularının İstismarı Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.