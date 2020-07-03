Kiraz yaprağı sarmasına coğrafi tescil belgesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, fahri başkanlığını eşi Semra Çınar ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi'nin üstlendiği Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin bilgilendirme toplantısına katılarak, yapılacak çalışmalar, hazırlanan yerli ürünler ve hedefler hakkında bilgiler aldı.

Yeşilyurt Kent Konseyi Binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Patent Enstitüsüne Yeşilyurt'un ünlü kiraz yaprağı sarması yemeğinin Coğrafi Tescil Belgesi alması adına yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ifade etti. Başkan Çınar, "1 Mart 2019 tarihinde Yeşilyurt'umuzun meşhur kiraz yaprağı sarmasıyla ilgili Türk Patent Enstitüsüne Coğrafi Tescil başvurusunda bulunmuştuk. Bugün itibariyle bu meşhur yemeğimizin coğrafi tescil belgesini aldığına yönelik Resmi Gazetede ilan yayımlandı, bunun sevincini yaşıyoruz.

Damaklarda bıraktığı farklı lezzet ile ülke çapında yakından tanınan, bilinen ve birçok gurmenin de bölgemize gelerek tanıtımını yaptığı kiraz yaprağı sarmamızda artık tescilli ürünlerimiz arasına girdi. Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin ürettiği her ürünle ilgili Türk Patent Enstitüsüne başvurularımızı yapıp, marka tescillerimizi isteyeceğiz. Yeşilyurt'umuza özgü, tadı ve aromasını başka bir yerde bulamayacağımız kirazımızı özellikle öne çıkardık.

Ünlü dalbastı kirazımızdan yapılan kiraz reçeli, kiraz sapı, kiraz çekirdeği, kiraz kurusu, kiraz pestili, kiraz kesmecesi ve kiraz orciği başta olmak üzere kayısıdan yapılan ürünler, analı kızlı ve farklı yöresel ürünlerimizi doğal ve hijyenik bir şekilde paketleyerek Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi etiketiyle tanıtımını yapacağız" diye konuştu.



"KOOPERATİFİMİZ İLÇEMİZİN TANITIMINA BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK"

Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin ilçeye özgü yöresel lezzetlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve doğal zenginlikleri ön plana çıkartacak verimli hizmetlerde bulunacağını söyleyen Başkan Çınar, Yeşilyurt'un tarımsal, sosyal ve kültürel anlamda var olan güçlü potansiyelinin üreten, girişimci ve çalışkan kadınların hünerli ellerinden çıkacak çalışmalarla daha fazla ön plana çıkacağını vurguladı. Başkan Çınar, " Belediyemizin destekleriyle üç ay önce kurulan kooparatifimizde görev alan üyelerimizin ilçemizde öne çıkan yöresel ürünlerin tanıtımı adına belirlemiş oldukları birbirinden lezzetli, damaklara hitap eden 20 farklı ürünü bu ay içerisinde Beylerderesi 'Lezzet Vadisi' içerisinde ki Lezzet Caddesi'nde açacağımız tanıtım ve satış noktasında hemşerilerimizle buluşturacağız. İlçemizin var olan güçlü potansiyelinin iç ve dış turizme kazandırmak adına farkındalık oluşturacak çok sayıda yatırımı ve projeyi hayata geçirdik. Ellerinin değdiği her işi bereketlendirip güzelleştiren kadınlarımızın tanıtıma yönelik yatırım ve projelerimizde daha aktif yer almalarıyla birlikte ilçemize özgü yemeklerimiz, tatlılarımız, reçellerimiz, kurutmalıklarımız, salçalarımız ve turşularımız başta olmak üzere birbirinden lezzetleri ürünlerimiz ve kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini daha geniş kesimlere ulaştırmış olacağız" dedi.





ÇINAR, YEŞİL GIDA MARKETLERİNİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Yeşilyurt'un tarımsal hizmetlerde rol model olması adına başlattıkları tarım seferberliğine girişimci ve üreten kadınların çok büyük katkılar sağlayacağına inandığına parmak basan Başkan Çınar, " 31 Mart seçimlerinden sonra Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurarak ilçemizde tarım seferberliği başlatmıştık. Kurduğumuz sera alanlarında yakaladığımız maksimum başarı nedeniyle faaliyetlerimizin boyutunu geliştirmek ve büyütmek adına bakliyat, çilek ve fide üretiminin yanı sıra rulo çim üretimine de hız verdik. Sera alanlarında 100'de 100 yerli tohumlardan üretimini yaptığımız 100 bin adet fidemizi çiftçilerimize hediye ederek toprakla buluşmasını sağladık. Topraklarımızın bereketini artırmak, yerli üretimi çoğaltmak ve yeni istihdam alanları oluşturmak adına başlattığımız tarım seferberliğiyle ilgili halkımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Toprakla buluşan fidelerimiz sayesinde bereketli ürünler toplamaya başladık. Gerek yemek fabrikamız ve sosyal tesislerimizde ki yemeklerimizde gerekse de Yöresel Ürünler Pazarı ve Yeşil Gıda Marketlerimizde satışını yaparak yerli ürünlerimizin daha fazla sofralarımızda yer almasını sağladık. Emanet Çarşısı Binamızın alt katında açacağımız 2.Yeşil Gıda Marketimiz sayesinde hem bayanlarımızın hünerli ellerinden çıkan ürünleri hem de verimli arazilerde yetişen lezzetlerimizi daha fazla kesime ulaştırma fırsatına kavuşacağız. Doğal ve organik ürünlerin daha fazla tüketilmesini bu tür yatırımlarla teşvik etmeye çalışıyoruz. Sağlıklı bir bünye için sofralarımızdaki doğal ürünleri artırmak gerekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta tarım seferberliğini başlatma nedenimiz, hemşerilerimizin daha fazla organik ve taze ürünler tüketmesi ve sağlıklı bir bünyeye sahip olmasıdır. Yeşil Gıda Seracılık alanımızdan sonra Yeşilyurt Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi bünyesinde oluşturulan temiz ve güzel şartlarda hazırlanacak, paketlenecek ve raflarda yerini alacak olan 100'de 100 yerli ürünlerimiz ile tarımsal hizmetlerde yakaladığımız başarı grafiğini daha iyi bir noktaya ulaştırmış olacağız. Kooperatif faaliyetlerimizle girişimci ve üreten kadınlarımızı daha fazla üretime katmış olacağız ve sonuçta hem ev bütçelerine katkı sağlayacaklar hem yöresel ürünlerimizin tanıtımını yapacaklar hem de Yeşilyurt'umuzun yerli üretimde marka olabilmesi adına başlattığımız seferberliğimize büyük bir katkı sunmuş olacaklar. Üreten, çalışkan ve emek veren kadınlarımızla Yeşilyurt'umuz daha mutlu, daha huzurlu ve daha güçlü olacaktır. Emeği geçen herkesi kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.