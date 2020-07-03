Koronavirüsü iki ayda yenen muhtar: “İlk on beş gün neredeyse her gün ölümü hissettim”

"NE OLURSUNUZ BAYRAMA KADAR ÖLMEYİN"



Mahalleden yetim küçük bir çocuğun tedavi sürecinde kendisine attığı duygusal bir mesajdan bahseden Ekiz, "Ufacık bir mesaj gelmişti. Bizim sürekli düzenli olarak baktığımız yetim çocuklar var. Onlardan birisinin bir mesajı benim hala gözümün önünden gitmez. "Muhtarım geçen bayram sizinle tanıştık, ben babamı kaybettim. Babamı kaybettikten sonra ilk defa yeni bir bayramlıkla bayrama girdim. Ne olursunuz bayrama kadar ölmeyin" diye bir mesajı vardı. Tabii bu bizi çok mutlu, onore etti, duygusallaştırdı" şeklinde konuştu.



Maske ve sosyal mesafeye uymayanları uyaran Ekiz, "Rabbim kimseye yaşatmasın öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Benim yaşadıklarımın onda birini yaşamış olsalar kesinlikle devletimizin uyguladığı bütün kanuni hakları kendi sağlıkları açısından uymuş olurlardı" dedi.