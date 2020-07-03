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Kötü kokuyu araştıran bina sakinleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı

Korkunç olay 'da yaşandı. Bir apartmanda kötü kokuların gelmesi üzerine bina sakinleri durumu site yönetimine bildirdi. Apartman görevlisi, kokunun 25 yıldır yalnız yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Sağlamoğlu'nun dairesinden geldiğini tespit etti. Bunun üzerine daireye girildiğinde yatak odasında yaşlı adamın cesedi ile karşılaşıldı. Sağlamoğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 09:35 Son Güncelleme: 3.7.2020 09:42 ABONE OL
Kötü kokuyu araştıran bina sakinleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Apartman sakinleri bina içinde ağır bir kokunun gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi.

Kötü kokuyu araştıran bina sakinleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı

Apartman görevlisi kokunun geldiği yeri belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemede kokunun 25 yıldır giriş katta yalnız yaşayan emekli 67 yaşındaki Mehmet Sağlamoğlu'nun dairesinden geldiği belirlendi.

Kötü kokuyu araştıran bina sakinleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı

İçeri giren görevliler, Sağlamoğlu'yu yatak odasında hareketsiz şekilde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine daireye gelen sağlık ekipleri Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kötü kokuyu araştıran bina sakinleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Sağlamoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar da polisin çalışmasını izledi.

Kötü kokuyu araştıran bina sakinleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı

Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, "Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. 'Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur' dedim.

Kötü kokuyu araştıran bina sakinleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı

Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık.

Kötü kokuyu araştıran bina sakinleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı

Koku gelmese anlamayacaktık. En son 22 Haziran'da görmüştüm. Bana kira vermişti. O tarihten beri görmedim. 1996'dan bu yana tek başına yaşıyor" dedi.

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Kötü kokuyu araştıran bina sakinleri yaşlı adamın cesediyle karşılaştı
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