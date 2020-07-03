Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobili sıkıştırılan kadın sürücünün direğe çarptığı anlar kamerada

Otomobili sıkıştırılan kadın sürücünün direğe çarptığı anlar kamerada

'da iddiaya göre kimliği belirsiz sürücünün sıkıştırdığı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kadın sürücü ağır, yanındaki çocuk ise hafif şekilde yaralandı.  anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 22:25 ABONE OL
Otomobili sıkıştırılan kadın sürücünün direğe çarptığı anlar kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü yönetimindeki 07 N 8014 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen araçla sıkıştırıldı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobile arkasındaki 21 DF 454 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kadın sürücü ağır, yanındaki çocuk ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan otomobiller, çekici ile kaldırıldıktan sonra yol tekrardan ulaşıma açıldı. Hastanede tedaviye alınan kadın sürücünün hayati tehlikesi devam ederken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobili sıkıştırılan kadın sürücünün direğe çarptığı anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA