Şehir hastanesinde küçük kalbe büyük ameliyat

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı 31 haftalık 900 gram ağırlığındaki Umut Can bebeğe yapıldı. Pandemi sürecinde hizmete açılan ve Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine katkı sağlayan İstanbul'daki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde ilk kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Melek ve Seyfi Çetin çiftinin 27 haftalık olarak dünyaya gelen ve erken doğumdan kaynaklı kalp rahatsızlığı yaşayan bebeği 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. İlaç tedavisinin ardından bebeğin durumundan dolayı yoğun bakım ünitesi ameliyathaneye çevrilerek operasyon burada gerçekleştirildi. Çocuk Kalp Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı'nın yaptığı 1 saatlik ameliyatla minik bebeğin kalp rahatsızlığı giderildi.Erken doğum olması nedeniyle hala tedavisi süren bebeğin ameliyatının başarılı geçtiğini öğrenen anne Melek ve baba Seyfi Çetin büyük sevinç yaşadı. Çift, iyileşmesini her gün büyük bir umutla bekledikleri bebeğin adını ise Umut Can koydu.Minik bebeğini kucağına alacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Anne Melek Çetin, "Yüksek tansiyonum vardı, erken doğum oldu. Bu rahatsızlığı öğrendik ama Allah'a şükür iyi. Çok zor. Dua ettim bol bol, bir saate yakın sürdü. Ameliyattan sonra dünyalar benim oldu, çok sevindim" diye konuştu. Operasyonu yapan Çocuk Kalp Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı, "Ameliyat gayet başarılı geçti. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adının verildiği hastanenin ilk ameliyatı; küçük bir kalbin büyük bir ameliyatını yaptık. O nedenle bizde çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.