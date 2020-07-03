SON DAKİKA HABER: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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HABER: 4-5 Temmuz hafta sonu var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye’de iki haftadır, gerçekleştirilen sınavlar nedeniyle ilan ediliyor. Durum böyle olunca, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri ve Bakan Fahrettin Koca’nın açıklamaları merak ediliyor. Peki, 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Giriş Tarihi: 3.7.2020 11:18 Son Güncelleme: 3.7.2020 11:18 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs salgını nedeniyle, hafta sonları uygulanan uygulaması geçtiğimiz haftalarda son bulmuştu. Yine geçtiğimiz iki hafta boyunca, sınavlar nedeniyle kısıtlı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta olup olmayacağı merak konusu oluyor. Milyonlarca vatandaş, konuya yönelik bilgilerine erişmeye çalışırken 'Hafta sonu yasak var mı?' sorusuna da yanıt arıyor. Peki, 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

4-5 TEMMUZ CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YARIN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, kendisine yöneltilen '4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna açıklık getirirken son bilgileri de paylaştı. Peki, yarın 4-5 Temmuz cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

İşte, son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA HABERİ: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

4-5 TEMMUZ BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısına verilen tavsiyelerin, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olması bekleniyordu.

Ancak, bu hafta gerçekleşen kabine ve Bilim Kurulu toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı.

SON DAKİKA HABERİ: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

gibi yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayılarında artışların gözlemlendiğini hatırlatan Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz."

"Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor."

SON DAKİKA HABERİ: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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SON DAKİKA HABER: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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