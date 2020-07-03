SON DAKİKA HABER: 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Corona virüs salgını nedeniyle, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması geçtiğimiz haftalarda son bulmuştu. Yine geçtiğimiz iki hafta boyunca, sınavlar nedeniyle kısıtlı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta olup olmayacağı merak konusu oluyor. Milyonlarca vatandaş, konuya yönelik son dakika bilgilerine erişmeye çalışırken 'Hafta sonu yasak var mı?' sorusuna da yanıt arıyor. Peki, 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

4-5 TEMMUZ CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YARIN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, kendisine yöneltilen '4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna açıklık getirirken son bilgileri de paylaştı. Peki, yarın 4-5 Temmuz cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

İşte, son dakika gelişmeleri...