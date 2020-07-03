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Son dakika haberi: 'daki patlamasında yaşadıklarını anlattı! "Ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu"

'da fabrikasında korkunç bir kaza meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin içeride en az 150-200 işçi olduğunu bildirdiği fabrikada meydana gelen korkunç patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 107 kişinin yaralı olduğu belirtildi. Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan sırasında yemekhanede olan Recep Ersoy, olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Aksoy; "Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı. Dışarı çıktım ama geriden 3-4 sefer daha patladığını duydum. Ondan sonra da zaten ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu. Sadece patlıyordu" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:35 Son Güncelleme: 3.7.2020 17:38 ABONE OL
Son dakika haberi: Sakarya'daki havai fişek patlamasında yaşadıklarını anlattı! Ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu

'nın Hendek ilçesindeki fabrikasında yaralanan işçilerden Recep Ersoy, olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

Son dakika haberi: Sakarya'daki havai fişek patlamasında yaşadıklarını anlattı! Ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu

Yukarıçalıca mevkisindeki fabrikada meydana gelen patlamanın ardından Adapazarı'ndaki Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine 1'i ağır 29 yaralı sevk edildi.

Yaralıların yakınları hastane önünde yoğunluk oluştururken, başhekimlik tarafından bilgilendirme alanı oluşturuldu.

Sağlık görevlileri, yaralıların durumları hakkında yakınlarına düzenli olarak bilgi veriyor.

Son dakika haberi: Sakarya'daki havai fişek patlamasında yaşadıklarını anlattı! Ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu

"ORMANDAN BAKTIĞIMDA FABRİKA YERİNDE YOKTU"

Patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören işçi Recep Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada elektrikçi olarak çalıştığını ve sırasında yemekhanede olduğunu söyledi.

Son Dakika: Sakarya'da patlamanın olduğu fabrikanın içinden flaş canlı yayın! Patlamaya sebep olan... | Video

Patlama olan yerin yanından çıktığını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Yemekhanenin içindeydim. Patlama ilk vurduğu zaman beni 10 metre fırlattı. Ondan sonra kalktım, yanımdaki kadınları tezgahın altına koydum. Şimdi ağlayasım geliyor duyduğum zaman. Ondan sonra camdan dışarı atladım. Dışarı çıktım ama geriden 3-4 sefer daha patladığını duydum. Ondan sonra da zaten ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu. Sadece patlıyordu."

Son dakika haberi: Sakarya'daki havai fişek patlamasında yaşadıklarını anlattı! Ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu

PATLAMANIN MAYTAP VEYA JELATİN BÖLÜMÜNDE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Ersoy, yeri ile arasındaki mesafenin 40 metreden az olduğunu aktararak, patlamanın jelatin veya maytap bölümünde olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında çıkan yangına havadan müdahale edildiği anlar | Video

Sağlık durumunun iyi olduğunu, sol kolunda kesik ve vücudunun bazı yerlerinde şişlikler bulunduğunu söyleyen Ersoy, bugün taburcu olacağı bilgisini verdi.

Son dakika haberi: Sakarya'daki havai fişek patlamasında yaşadıklarını anlattı! Ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu

Patlamada yaralanan Müzeyyen Topaloğlu'nun kızı Burcu Yılmaz da yaptığı açıklamada, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

sesini Akyazı'daki evlerinden duyduklarını belirten Yılmaz, ilk önce deprem sandıklarını, sonra fabrikasının patladığını öğrenince direkt oraya gittiklerini kaydetti.

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Son dakika haberi: Sakarya'daki havai fişek patlamasında yaşadıklarını anlattı! "Ormandan baktığımda fabrika yerinde yoktu"
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