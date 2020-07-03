SON DAKİKA: İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor! İkranur Tirsi için özel ekip kuruldu!

İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin araştırmalar sürerken dün küçük kızın babası ve babaanesi açıklamalarda bulunmuş ve küçük kızın görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü bu sebeple öldürüldüğünü düşündüklerini ifade ettiler. Öte yandan İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin özel ekip kurulurken araştırma ise hala sürüyor. Küçük kızın iç organlarından alınan parçalar ise çoklu organ incemesine alındı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğü öğrenildi. İşte Türkiye'nin gündemini sarsan İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin son dakika gelişmeleri...

İKRANUR TİRSİ'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANIYOR!

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alındı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İşte son dakika gelişmeleri...