Son dakika haberi: Sakarya'da üst üste korkutan patlamalar! Sakarya havai fişek patlama anı...

Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi! Patlama sonrasında meydana gelen sesler Sakarya, Kocaeli ve Düzce gibi şehirlerden de duyuldu. Son dakika bilgisine göre Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Çoşkunlar Havai Fişek fabrikasında patlama olduğu ifade ediliyor.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ!

Anadolu Ajansı'ndan gelen son dakika bilgisine göre Sakarya'daki patlama havai fişek fabrikasında yaşandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeden gelen son dakika bilgilerini anbean haberimize bulabileceksiniz.

Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video