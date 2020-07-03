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'de kamyon parka girdi; facianın eşiğinden dönüldü

'de park halindeyken freni boşalan kamyon, çocuk parkına doğru kayarak girdikten sonra ağaca çarparak durdu.  Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:25 ABONE OL
Sultangazi'de kamyon parka girdi; facianın eşiğinden dönüldü

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeyken freni boşalan 34 CNT 708 plakalı nakliye kamyonu, yokuş aşağı kaymaya başladı. İçinde sürücüsü olmayan kamyon, çocukların oyun oynadığı parka girdikten sonra ağaca çarpıp durdu.

AĞAÇ SAYESİNDE DURDU

Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu keserek güvenlik önlemi aldı. Ağaca çarparak duran kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çekildi.

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Sultangazi'de kamyon parka girdi; facianın eşiğinden dönüldü
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