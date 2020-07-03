Süper Piyango sonuçları beli oldu! Milli Piyango 3 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) tarafından yeni yürürlüğe alınan ve online ortamda her gün oynanabilen Süper Piyango oyunun 3 Temmuz 2020 Cuma çekilişi MPİ tarafından yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Bugün yapılan çekiliş için büyük ikramiye kazanma umuduyla bilet alan şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Bu başlık altında 3 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bulabilirsiniz.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (3 TEMMUZ 2020 CUMA)

MPİ Süper Piyango 3 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte günün şanslı numaraları;