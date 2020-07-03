Trafik terörü kurbanı kızın annesi isyan etti: Adalet istiyorum

Samsun'da, 17 yaşındaki Uvliana Manin Özhan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza, Samsun-Sinop karayolunda geçen yıl Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 5 Haziran akşamı meydana geldi. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Onur Altay Emirza'nın kullandığı otomobile, İsmail Özyılmaz'ın kullandığı araç arkadan çarptı. Bariyerlere sürterek savrulan otomobildeki Vedat Değer, eşi Bahar Değer Emirza ve Uvliana Manin Özhan öldü. Gözaltına alınan sürücü Özyılmaz'ın 1.34 promil alkollü olduğu ve aracın kaza anında 184 km. hızla gittiği tespit edildi. Tutuklanan Özyılmaz'a 8 yıl hapis cezası verildi. Ancak hapiste yattığı süre göz önünde bulunarak geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.







'BİR HATA OLMALI'

Kızını hayatının baharında kaybeden Moldovalı anne Mariana Manin tahliye kararına isyan etti. Arkadaşlarının düğünü için İstanbul'dan Bafra'ya gittiklerini ifade eden Marina Manin, "Yol üzerindeki bir köprünün sohbetini yaparken bir anda her şey kesildi, duymadık, görmedik ve hissetmedik. Araç, bize arkadan hızlıca çarptı. Kızım, arkadaşım Bahar ve eşi Vedat hayatını kaybetti. Vurma hızı saatte 186 km olarak tespit edildi. Sürücü 1.34 promil alkollü çıktı. Bu kişi sonuçta trafik kurallarını çiğnedi ve alkol aldı. Bir anne olarak çocuğumu yetiştirdim, hayata bağladım ama onu kaybettim. Kararın incelenmesini istiyorum. Çünkü bir hata olmalı. Demek ki herkes alkol alabilecek, öldürebilecek ve serbest kalacak. Bugün benim kızımın başına geldi, yarın da sizin kızınızın başına gelebilir" dedi.







CEZASI 1 YIL MI?

Manin şöyle devam etti: "Üst mahkemeye başvurduk. İstiyoruz ki orada doğru kararlar verilsin. Titizlikle bakılmasına rica ediyorum. Böyle bir kararı kabul etmiyorum. Kazada ölen Bahar'ın babaannesi de acı haberi alınca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu şahıs, 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı, 1 kişinin de acıdan ölmesine neden oldu. Bunların hepsi, eşittir 1 yıl mı? Bu trafik terörüdür. Ben sadece adalet istiyorum. Kızımın hakkını arıyorum."

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