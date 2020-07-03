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’nin ilk kutup pengueni dünyaya geldi

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Türkiye’nin ilk kutup pengueni dünyaya geldi
Türkiye'nin ilk kutup penguenlerine ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'da, Gentoo türü kutup pengueni dünyaya geldi. 100 gram ağırlığında ve 38 günlük kuluçka döneminin ardından sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebek penguen, hem annesi hem de babası tarafından günde 5 kere 2 saat aralıkla besleniyor. Yavru penguen 6 ay sonra hem suya girecek, hem de cinsiyeti belli olacak. İstanbul Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, "Web sitemiz üzerinden anket çalışması yaparak penguenimizin ismini halkımızın seçmesini istiyoruz. Bir anket çalışması yapacağız." dedi.
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Türkiye’nin ilk kutup pengueni dünyaya geldi
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