Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Bir gün sonra öleceğim' demiş

Acılı anne, daha önce de kızı gibi akıma kapılarak hayatlarını kaybedenler olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Kızının ölümünün son olmayacağını söyleyen anne Ünal, "Nitekim geçtiğimiz günlerde bir evin damında boya yapan bir işçinin fırçası tellere değmiş ve akıma kapılıp, ölmüş. Çünkü teller o kadar yakın geçiyor ki evlerin üstünden. Rüzgarlı havalarda tellere bir şey takılınca ya da aşağıya sarktığında bile birinin o tellere yanlışlıkla değip akıma kapılması an meselesi." diye konuştu.