Valorant rank sistemi nedir, nasıl işliyor? Valorant rank sistemi arkadaş ekleme ve diğer detaylar

Riot Games'in bu yıl çıkan oyunu Valorant, ilk çıktığı günden itibaren oyuncuları kendi bünyesine toplamaya devam ediyor. Taktiksel bir FPS oyunu olan Valorant'ın rank sistemi ise geçtiğimiz günlerde geldi. Oynadığınız maçlara göre 8 farklı lige yerleştirilebileceğiniz oyunda, oyuna ilk başladığınızda 'derecesiz' olarak adlandırılacaksınız. İlk 5 rekabetçi maçınızı tamamladıktan sonra, yetenek seviyenize göre bir takıma yerleşeceksiniz.
İşte Valorant rank sistemi ile ilgili detaylar;
Taktiksel bir FPS oyunu olan Valorant'ta ilk 5 maçınızda gösterdiğiniz performansa göre bir lige yerleştirilirsiniz. Lig atlama da en önemli nokta ise maçı kazanmanızdır. Oynadığınız karşılaşmayı kazandıktan sonra, maç içerisindeki performansınıza göre yükselme şansınız daha fazla yükseliyor.
İşte maddeler halinde Valorant rank sisteminde yükselme şanslarınız;
Eğer oyuna yeni başladıysanız ve dereceli girmek istiyorsanız. Öncelikle 20 tane normal oyun atmanız gerekmektedir. 20 oyunu tamamladıktan sonra dereceli oyuna girme hakkına sahip oluyorsunuz. Rekabetçi mod için bilinmesi gerekenler ise;
Valorant'ta rank sistemi sırasıyla şu şekilde:
1- Ekranın sağ kısmında yer alan bölüme gelin.
2- Açılan bölümün en alt kısmında "+" simgesinin yer aldığı butona tıklayın.
3- Ardından açılan sekmede Riot Adı kısmına eklemek istediğiniz arkadaşınızın oyun içi kullanıcı adını, etiket kısmına ise hesap ID'sini yazmanız gerekmektedir.