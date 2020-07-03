Valorant rank sistemi nedir, nasıl işliyor? Valorant rank sistemi arkadaş ekleme ve diğer detaylar

Riot Games'in bu yıl çıkan oyunu Valorant, ilk çıktığı günden itibaren oyuncuları kendi bünyesine toplamaya devam ediyor. Taktiksel bir FPS oyunu olan Valorant'ın rank sistemi ise geçtiğimiz günlerde geldi. Oynadığınız maçlara göre 8 farklı lige yerleştirilebileceğiniz oyunda, oyuna ilk başladığınızda 'derecesiz' olarak adlandırılacaksınız. İlk 5 rekabetçi maçınızı tamamladıktan sonra, yetenek seviyenize göre bir takıma yerleşeceksiniz.

İşte Valorant rank sistemi ile ilgili detaylar;

VALORANT RANK SİSTEMİ NEDİR, NASIL İŞLİYOR?

Taktiksel bir FPS oyunu olan Valorant'ta ilk 5 maçınızda gösterdiğiniz performansa göre bir lige yerleştirilirsiniz. Lig atlama da en önemli nokta ise maçı kazanmanızdır. Oynadığınız karşılaşmayı kazandıktan sonra, maç içerisindeki performansınıza göre yükselme şansınız daha fazla yükseliyor.

İşte maddeler halinde Valorant rank sisteminde yükselme şanslarınız;

Rank atlamak için karşılaşmayı kazanmak en önemli etkendir.

Oyun içerisindeki istatistikleriniz lig yükselmek için oldukça önemlidir.

Oyun içerisinde karakterinizin yeteneklerini kullanmanız yine lig yükselmek için oldukça önemlidir.

Karşılaşmayı farklı kazandığınız takdir de lig atlama şansınız yüksek olacaktır.

VALORANT DERECELİ NASIL GİRİLİR?

Eğer oyuna yeni başladıysanız ve dereceli girmek istiyorsanız. Öncelikle 20 tane normal oyun atmanız gerekmektedir. 20 oyunu tamamladıktan sonra dereceli oyuna girme hakkına sahip oluyorsunuz. Rekabetçi mod için bilinmesi gerekenler ise;

Oyundaki en üst kademe IŞIYAN olmakla birlikte, diğer kademeler 3 aşamadan oluşmaktadır ve toplamda 8 tanedir.

14 gündür rekabetçi oyuna girmediğiniz takdir de kademeniz silinir ancak erime yaşanmaz.

Valorant'ta rankınızın belli olması için 5 dereceli maç oynamanız gerekmektedir.

VALORANT RANKLARI NELER?

Valorant'ta rank sistemi sırasıyla şu şekilde:

Demir

Bronz

Gümüş

Altın

Platin

Elmas

Ölümsüzlük

IŞIYAN (En yüksek lig)

VALORANT ARKADAŞ EKLEME NASIL YAPILIR?

1- Ekranın sağ kısmında yer alan bölüme gelin.

2- Açılan bölümün en alt kısmında "+" simgesinin yer aldığı butona tıklayın.

3- Ardından açılan sekmede Riot Adı kısmına eklemek istediğiniz arkadaşınızın oyun içi kullanıcı adını, etiket kısmına ise hesap ID'sini yazmanız gerekmektedir.