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’da aramalar sürüyor

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Van’da aramalar sürüyor
VAN Gölü'nde yaklaşık 60 göçmeni taşırken batan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor. Havadan da destek verilen ve şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşılan aramalar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait ROW cihazı (su altı görüntüleme cihazı) 140 metre derinlikte çalışma yürütüyor. Özellikle Çarpanak Adası yakınlarında yoğunlaşan arama çalışmalarına gölde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan tekne sahipleri de destek veriyor.

İşte o teknenin fotoğrafı
FACİANIN yaşandığı teknenin fotoğrafı ortaya çıktı. 16 metre uzunluğundaki teknenin 20-30 kişi kapasiteli olduğunu belirtildi. 15 yıllık teknenin fotoğrafının, geçen yıl Altınsaç Köyü yakınlarında çekildiği tahmin ediliyor. DHA
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Van’da aramalar sürüyor
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